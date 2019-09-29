В Париже прощаются с Жаком Шираком

Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака. С ним прощаются накануне похорон и дня национального траура.

Тысячи людей собрались у собора под дождем еще до того, как в два часа дня (15:00 по Москве) туда прибыл похоронный кортеж от улицы Турнон, где в последние годы жили супруги Ширак. Гроб внесли служившие при Шираке, а теперь уже бывшие офицеры безопасности Елисейского дворца. Церемония прощания французов проходит по просьбе семьи экс-президента.

Завтра, 30 сентября, в день национального траура, в церкви Святого Сульпиция пройдет официальная торжественная церемония. Она начнется в полдень, ожидается присутствие около трех десятков глав государств и правительств стран мира. Прилетит в Париж попрощаться с Шираком и президент России Владимир Путин.

По желанию супруги бывшего президента Бернадет Ширак его похоронят на кладбище Монпарнас в Париже рядом со старшей дочерью Лоранс, умершей в 2016 году. На похоронах будут присутствовать только близкие, передает "Интерфакс".

Бывший президент Франции скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял Пятую республику с 1995 по 2007 год.