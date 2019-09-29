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29 сентября 201922:22 Валентин Богданов

Зеленский оказался между демократическим молотом и республиканской наковальней

Зеленский оказался между демократическим молотом и республиканской наковальней

Кульминация сессии Генассамблеи ООН. На самой высокой трибуне планеты — лидеры государств и главы дипломатий. Главная штаб-квартира ООН по решению стран-победительниц во Второй мировой войне разместилась в Нью-Йорке. После этой сессии многим захотелось из Соединенных Штатов переехать, ведь американцы испортили многое. Например, вздумали попросту не дать визы высокопоставленным членам делегации России с дипломатическими паспортами, а площадку ООН вовсю использовали как поле предвыборной битвы.

39 этажей стекла и бетона. Небоскреб секретариата ООН почти семь десятилетий воплощал в себе возвышенный образ архитектуры мировой дипломатии. В карточный домик, что содрогается от интриг и скандалов, всю минувшую неделю превращали мировую дипломатию американские политики. Нельзя сказать, чтобы это им не удалось.

Короткая битва операторов в дверях. В Русскую комнату Совбеза, где встречаются Сергей Лавров и Майк Помпео, прессу пускают меньше чем на минуту. Вместе с репортерами туда заползает и украинский скандал.

Сирия, Ливия, Афганистан… Поставленная американцами под угрозу стратегическая стабильность-в виде разваленного США договора РСМД и договор СНВ, который еще можно попытаться спасти. Работы непочатый край, но как работать, если самого Помпео уже тащат на допрос в Конгресс, а во вверенном ему Госдепе в последний момент отказывают в американских визах членам российской делегации?

- Сергей Викторович, как прошли ваши переговоры с госсекретарем США Помпео. Помпео? Он написал в Тwitter, что "США с Россией обязаны найти конструктивный путь для движения вперед". Как вам показалось, не очередные ли это красивые слова?

- Разумеется, я затронул возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов российской делегации. Я еще раз подтвердил, что у меня нет ни малейших сомнений, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения, что мне Майк Помпео подтвердил. Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН? – отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он считает, что это перестраховщики среднего звена боязливо оглядываются на атмосферу двухсторонних отношений. Но как не оглядываться, если, например, глава Комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф, после того как продавил публикацию стенограммы разговора Трампа с Зеленским, подобным образом грозит поступить и с переговорами, которые шли между Белым домом и Кремлем.

"Мы точно знаем, что в некоторых случаях президент Трамп был очень заинтересован в том, будут ли сохранены записи его разговоров. И первое, что приходит на ум, — это его разговоры с Владимиром Путиным. У Трампа есть определенная история взаимоотношений с Путиным, и мы намерены использовать любые средства, чтобы узнать все", — заявил Шифф.

У Трампа угрозу восприняли всерьез. CNN и газета The Washington Post сообщили о срочном переносе данных о беседах Трампа и Путина в особо защищенную компьютерную систему. Защищают от тех, кому снова почудился "русский след" даже в сугубо украинской истории.

"Президент должен ответить за то, что совершил. Они знают, что это было неправильно, как было и с вмешательством русских в наши выборы. Кстати, я думаю, что Россия и к этому приложила руку", — сказала Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.

В общем, подпольный вашингтонский обком действует.

"Эта атмосфера, конечно, создается американским политическим классом. Ежедневно, чуть ли не ежечасно возникают то новые санкции, то обвинения России во все новых смертных грехах. Спикер Палаты представителей Пелоси сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора между президентами США Трампом и главой Украины Зеленским, стоит Россия, что она это подстроила. Просто паранойя, по-моему, очевидная для всех", — уверен Сергей Лавров.

Причем косит паранойя и тех, и других без разбора. Вот на закрытой встрече Трамп требует найти осведомителя, с жалобы которого главному инспектору разведслужб США и начался скандал. "Я хочу знать, что за человек передал эту информацию? Потому что это очень близко к шпионажу. Вы знаете, как поступали в таких случаях раньше, когда мы были умнее? Шпионы — это измена, мы раньше по-другому решали такие проблемы, не так, как сейчас", — заявил он.

Шпионили за Трампом и во время этих слов, ведь встреча в американском постпредстве не предназначалась для чужих глаз и ушей. Тайн ни в мировой, ни во внутренней политике больше нет.

Журналисты подстерегали президента США в публичных местах. Засады на Дональда Трампа американская пресса устраивает в кулуарах штаб-квартиры ООН. "Украинагейт" продолжается и на Генассамблее.

Не так себе представлял Генассамблею и Владимир Зеленский. Поездка в Америку не задалась с самого начала. К примеру, украинская делегация забронировала отель напротив заведения с названием "Русская чайная". И это была только первая неловкость.

Вскоре американские СМИ получили стенограмму их разговора с Трампом. Прочитали про то, как Зеленский зазывал президента США в гости, одновременно напрашиваясь в его самолет. Обещал и дальше покупать американскую нефть и Javelin. А еще поругивал Меркель с Макроном за то, что недостаточно помогают Украине материально. И как называл собеседника "учителем", которому грех не помочь в столь щекотливом для него деле о коррупции сына Джо Байдена Хантера.

"Сейчас ведется много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие люди хотят знать что произошло, поэтому было бы здорово, если бы вы с вашим генпрокурором чем-то помогли. Байден ходил и всем рассказывал, что он остановил расследование, поэтому я прошу вас это проверить. Для меня это звучит ужасно", — сказал Трамп.

"Я как раз хотел сказать вам по поводу прокурора. Я в курсе этой ситуации. Так как мы получили абсолютное большинство в парламенте, следующим генпрокурором будет на сто процентов мой человек, мой кандидат. Он или она проведет расследование этой ситуации, в особенности той компании, которую вы упомянули", — завил Зеленский.

В общем, не за того американские демократы принимали Владимира Зеленского. Больше всех разочарованы на CNN, где украинский президент после избрания ходил в любимчиках.

"Мы видим эту расшифровку и понимаем, что новоизбранный президент Украины полностью зависит от США, конкретно от доброй воли президента Трампа, которому он откровенно подхалимничает, чтобы сохранить эти добрые отношения. И это очень важно, учитывая, что был не один звонок", — отметил Дэви Грэгори, политический аналитик CNN.

"Очень рада, что вы использовали термин "подхалим". Я искала слово, которым можно выразить то, что там прозвучало, и другие были недостаточно сильны", — сказала ведущая CNN Элисо Кэмерота.

- Владимир Александрович, давил на вас Трамп или нет? — задать этот вопрос Зеленскому у нас все-таки получилось.

- На меня никто не может давить, потому что я — президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет, — ответил Зеленский.

- Вы хотите расширить Нормандский формат, пригласить США и Великобританию?

- Мы начинаем работать в Нормандском формате, в котором сейчас есть четыре страны, а потом посмотрим.

- О чем собираетесь говорить с Трампом? Что-то просить будете?

- Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь.

Эскалатор увозил Зеленского на его на первую встречу с Трампом. На первом их совместном фото перед ужином украинский президента еще сохраняет уверенность, но, оказавшись с хозяином Белого дома рядом, сразу как-то поникнет. Долго не может найти удобной позы (то оказывает на краю, а то где-то в глубине кожаного кресла). Мешает и языковой барьер.

Английский у Зеленского, может, и рабочий, но не блестящий. Как, впрочем, и украинский. Балансируя между двумя этими двумя, отшутиться свободно по-русски в ответ на сомнительные комплименты Трампа Зеленский позволить себе не мог.

"Я знаю много людей на Украине, -это прекрасные люди. На конкурсах красоты "Мисс Вселенная" много лет назад у нас была победительница от Украины, и мы много узнали об этой стране. Это страна с большим потенциалом", — заявил Трамп.

Модель Александра Николаенко, которая вышла за муж миллиардера Фила Раффина, — для Трампа это, конечно, светлый штрих к образу Украины. Ложка меда. Бочка дегтя — это обида на Порошенко и его подручных, которые во всю помогали демократами собирать компромат на трамповского политтехнолога Пола Манафорта. Речь идет об амбарной книге. В интересах Хиллари Клинтон старалась дочь иммигрантов Александра Чалупа. Не ждите от демократов ничего хорошего, поучал Трамп Зеленского, вспоминая, что Крым Киев потерял при Обаме, не получив от него никакой помощи, кроме теплых одеял. Закончил Трамп настолько неожиданно, что показалось, будто Зеленский онемел.

На Зеленского в этот момент тяжело было смотреть. На лице застыла какая-то беспросветная тоска, а черно- белая гамма его наряда стала окончательно похожа на траурную. Может, что поменялось, когда телекамеры попросили на выход, спросили мы у министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко?

- Как вам кажется, все претензии по поводу дела, связанного с телефонным разговором, сняты?

- Обращайтесь к нашим американским партнерам, — сказал Пристайко.

-Трамп согласился приехать на Украину?

- Мы пригласили его на Украину.

- Какой ответ был?

- Позитивный.

- Когда?

- Дата не сказана.

Но радоваться, если подумать чуть-чуть вперед, особо нечему. Не меньше хороших отношений с Трампом Киеву требуется и покровительство его оппонентов, тех же конгрессменов. В общем, между демократическим молотом и республиканской наковальней Зеленскому теперь не просто предстоит дожить до следующих президентских выборов в США — нужно еще и придумать, как самому уцелеть.

Текст: "Вести недели"

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