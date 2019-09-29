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29 сентября 201921:14 Аркадий Мамонтов

Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

В пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция по обороту в России пальмового масла, его опасности для здоровья и методам государственного контроля.

С 2013 года мы следим за тем, как используется пальмовое масло в пищевой промышленности России. Но очень трудно бороться с людьми, которые рассматривают страну как территорию большой охоты за деньгами.

Обычные глазированные пряники, которые любят есть взрослые и дети. А вот другое лакомство — глазированные сырки, которые тоже любят и взрослые, и дети. А вот пальмовое масло. Именно из него делают эти глазированные сырки, хотя говорят, что они сделаны из творога и молока, и эти пряники. Во время переработки пальмового масла, его рафинации образуется вещество, которое называется глицидол. Это сильнейший канцероген и яд. И он присутствует и в этих сырках, и в этих пряниках.

Город Вязники, Владимирская область. Молочный завод. Большая часть его продукции идет по госконтрактам. Мы пришли сюда под видом оптовых покупателей молочки для школ и больниц. И нам вместо натурального творога и масла предложили фальсификат, но с указанием на упаковке, что чистый ГОСТ.

Вот такая пачечка, тут самое главное, что написано, — изготовлено из нормализованного молока. С использованием закваски, ферментов, кальция хлористого. Про пальмовое масло тут ни слова.

Все годы нашей борьбы за качественные продукты для народа были посвящены этим строчкам, которые сейчас являются обязательными для маркировки молочных продуктов. Однако, как выяснилось, недобросовестные предприниматели продолжают обманывать покупателей. А низкие цены при госзакупках продуктов питания в школы и больницы провоцируют мошенничество.

Фальсификация растительными жирами по составу стерина. При переработке пищевое масло рафинируют. Во время этого процесса образуются побочные токсичные вещества — глицидиловые эфиры. Только недавно их удалось обнаружить в Европе.

Гамбург. Германия. Пищевая лаборатория. "В случае с глицидиловыми эфирами речь идет о генотоксическом соединении. Даже минимальное количество этого вещества может вызывать рак. Согласно сегодняшним нормам, содержание глицидиловых эфиров в маслах и жирах пищевых продуктов для взрослых людей не должно превышать одного миллиграмма на килограмм. Для детей — в два раза меньше, поскольку маленькие дети, конечно, более восприимчивы к таким веществам", — пояснил Яе Кульман, начальник лаборатории хроматографии компании SGS.

К сожалению, российский технический регламент на пальмовое масло таких параметров безопасности просто не учитывает. Масложировые компании России все исследования европейских ученых проигнорировали. И сегодня у нас в стране по-прежнему продается "пальма" с опасными глицидиловыми эфирами. Но не только это делает его ядовитым.

Здесь все вперемешку в этом эшелоне: нефть, газ, пальмовое масло. И все это в одинаковых цистернах. Гигантский эшелон. Все похоже. Мы снимали точно такие же цистерны, где якобы растительное масло, на самом деле в них уже везут не растительное масло, а нефтепродукты и сжиженный газ.

Порт Тамань. Он принадлежит частной компании, самому крупному импортеру "пальмы" в Россию. Она нам ответила отказом. Во время нашего расследования мы купили образец пальмового масла, произведенного этой компанией, и сдали его на экспертизу в Чехию. Результат — ужасающий.

"Что действительно поразило, так это огромная концентрация канцерогенных глицидиловых эфиров. Здесь их содержание почти приближается к 10 миллиграммам на килограмм", — сказала Яна Гайшлова, профессор Химико-технологического университета в Праге.

После неоднократного выхода наших репортажей на проблему стали обращать внимание.

"Теперь главная задача, чтобы как можно быстрее эти требования были внесены в технический регламент. Самый плохой прогноз — внесение изменений в этот регламент идут на протяжении 5-6 лет. Это означает, что в этом время мы будем продолжать через продукты питания потреблять эти канцерогены", — отметила Салия Карымбаева, замдиректора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии.

Мы будем продолжать следить за тем, как идет борьба за качественную, здоровую пищу. Главное, как руководители сельского хозяйства, Роспотребнадзора, Минздрава примут новый техрегламент и введут в действие нормы, которые обеспечат безопасность потребления пальмового масла в России.

Текст: "Вести недели"

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