Не в Крым, а до КПП: министр инфраструктуры Украины объяснил, что имел в виду

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не говорил о восстановлении прямых пассажирских перевозок между Украиной и Крымским полуостровом. Об этом он написал в воскресенье в своём официальном аккаунте в Facebook.

Ранее Криклий заявлял, что после строительства контрольно-пропускных пунктов "обязательно" возобновятся официальные перевозки пассажиров в Крым.

Однако позже министр объяснил: он имел в виду то, что после завершения строительства КПП на границе с Крымом с расположенных рядом станций будут осуществляться перевозки пассажиров по всей Украине.

"Украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идёт о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идёт о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - уточнил министр.