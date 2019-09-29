Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

25 сентября Владимир Путин провел очередное совещание с членами правительства. Тема — экономический рост и повышение доходов населения. Как шло обсуждение и что осталось за кадром?

Первым вопросом встречи президента с правительством как раз был старт отопительного сезона. Докладчик — глава Минстроя — размашисто и резко сокращал свой текст, да так, что в какой-то момент значительные его куски были нещадно выброшены.

Новичок для подобных совещаний — глава Ростуризма Зарина Догузова – конечно, повторяла и повторяла свой доклад. Ее появление здесь привлекло внимание министров и вице-премьеров. Мутко решил блеснуть своим знаменитым на весь мир английским.

Путин ход совещания, впрочем, сразу изменил. Начал не с того, что было запланировано, а с жалоб жителей Тулуна, которые недавно принял лично.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены. Соберемся и попрошу мне доложить по каждому из этих обращений", — сказал глава государства.

Главным же был вопрос повышения доходов населения. Тема настолько непростая, что важно каждое слово. Министр экономического развития слушал Путина, кивая на каждой фразе.

Формула вроде бы проста. "Экономический рост и на этой базе рост доходов граждан", — сказал Владимир Путин. Но каким образом эту формулу реализовать? У министра экономического развития Максима Орешкина — большой и сложный доклад. Мы спросили его просто и прямо.

- Когда доходы граждан вырастут?

- Они начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года, — заверил Орешкин.

- А почему они вдруг вырастут?

- У нас сейчас резко снижается инфляция. Поэтому этот компонент уменьшается, плюс эффект реальной зарплаты серьезно поднимается.

С нового года вырастут пенсии и выплаты военным. Мощный импульс экономике призваны придать национальные проекты. Но здесь ситуация несколько парадоксальная: у государства есть большие деньги, оно готово их потратить, однако многие отрасли реально не готовы потратить их эффективно. Скорее, просто проесть.

"Если отрасль к чему-то не готова, не нужно забрасывать ее деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет просто приводить к повышению цен", — уверен Путин.

Опорой для развития экономики, конечно, может и обязан стать туризм. У нового руководителя — непростые задачи.

"В мире идет борьба за образы, смыслы, за то, что мы продаем, за впечатления. Нужно будет очень серьезно работать над имиджем России как привлекательного для путешествий направления, над образом страны открытой, современной и безопасной", — отметила Зарина Догузова, глава Ростуризма.

Но окончательные решения по развитию экономики принимали уже за закрытыми дверями.