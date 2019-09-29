Гибель четырнадцати студентов, праздновавших окончание стажировки, попала на видео

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в провинции Самутпракан, расположенной в центральной части Таиланда к юго-востоку от Бангкока, произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее почти полтора десятка человеческих жизней.

Как сообщают тайские СМИ, группа студентов колледжа праздновала окончание стажировки. Молодые люди побывали на вечеринке, устроенной специально для практикантов, и катались в пикапе. Незадолго до инцидента они сделали групповое фото в машине, и отправили его одному из своих приятелей, сообщив, что возвращаются в общежитие.

По дороге водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло. Транспортное средство перевернулось и влетело в столб.

Полицейские и спасатели, вызванные очевидцами, обнаружили тела, разбросанные по улице.

В результате ДТП погибли 14 человек. Кроме того, еще трое пострадавших доставлены в больницу.