Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

Следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области расследует сексуальное преступление в отношении гражданки ФРГ. Как сообщили в воскресенье ТАСС следователи, 26 сентября пока неустановленный мужчина изнасиловал женщину в парке.

35-летняя сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты живет в Реутове. В рамках возбужденного уголовного дела осмотрено место преступления и назначена судмедэкспертиза. Полиция ведет розыск подозреваемого и выясняет обстоятельства.