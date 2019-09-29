КХЛ. "Трактор" обыграл "Локомотив" и прервал серию из четырех поражений

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский "Трактор" на льду домашней арены имени Валерия Белоусова обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Кристиан Томас и Томаш Гика, забившие на 22-й и 25-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 27-й минуте отличился Антон Ландер.

"Трактор" прервал серию из четырех поражений и с 13 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Локомотив" расположился на 11-й строчке на Западе, имея в активе восемь очков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинцы 3 октября на выезде сыграют с минским "Динамо", а ярославцы двумя днями ранее встретятся с "Автомобилистом".