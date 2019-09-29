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29 сентября 201922:03 Елена Ерофеева

Старший Байден сам себя разоблачил, младшего закладывает Шокин

Старший Байден сам себя разоблачил, младшего закладывает Шокин

Подробности о деятельности семьи Байденов на Украине. Старший — Джозеф — главный соперник Трампа на выборах президента США в будущем году. Поэтому-то их украинские интересы носят столь щекотливый для семьи характер. Напомним, Зеленский, обещал Трампу возобновить закрытое при Порошенко расследование.

Это было саморазоблачение. Признание в шантаже. В январе 2018-го Джозеф Байден публично хвастался, как "нагнул" Порошенко и уволил генерального прокурора Шокина за 6 часов.

"Я сказал: вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю через шесть часов, и если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — сказал Байден.

Его откровения вызвали в аудитории лишь одобрительный смех. Но эта детективная история с самого начала тянула на расследование.

Американского куратора в Киеве всегда встречали как дорогого гостя: под ноги стелили ковры и угощали караваем. На встрече с политической элитой Порошенко присаживается сбоку, Байден — на место Порошенко — во главе стола. Сразу понятно, кто хозяин.

"Вы должны бороться с раковой опухолью — повальной коррупцией в вашем обществе", — отмечал Байден.

Образ раковой опухоли Байдену нравится так, что он повторяет его в каждом выступлении. Украина неизлечима больна. Но Штаты ее непременно вылечат.

"Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать. Но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает", — подчеркнул Байден.

Его выступление в Верховной Раде затягивается. Его речь депутаты прерывают бурными аплодисментами.

"Когда он был в качестве куратора со стороны Вашингтона в Украине, вел себя не просто как человек, представляющий страну, которая ввела внешнее управление, это был представитель митрополии по отношению к колонии, где в качестве колонии выступала моя страна", — считает депутат Рады Виктор Медведчук.

Семья Байдена "зашла" на Украину сразу после Майдана. В мае 2014-го сын американского вице-президента Хантер устраивается на работу в частную нефтегазовую компанию "Бурисма". Он возглавляет юридическое направление. Вместе с Хантером Байденом в совете директоров оказываются Девон Арчер — близкий друг пасынка Джона Керри — и бывший президент Польши Александр Квасневский — ярый сторонник евроинтеграции Украины. Руководил холдингом Николай Злочевский, бывший министр экологии Украины.

После майданной революции у Злочевского начинаются проблемы. Новая власть открывает уголовные дела против старой команды. Владелец "Бурисмы", будучи министром экологии, за бесценок скупал газовые месторождения и выдавал лицензии на добычу сланцевого газа самому себе. Чтобы избежать уголовной ответственности, он экстренно ищет покровителей в Соединенных Штатах.

"Настоящая коррупция, крупномасштабная находится именно в Америке. И коррупционеры украинские, они просто терпилы и носят дань своим заокеанским покровителям. "Бурисма" — это компания по выкачиванию чистых денег из земли. Они ввели в состав совета директоров сразу несколько западных людей для прикрытия", — отметил Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания "Украина. ру".

"Бурисма" на тот момент не самая крупная частная компания, но перспективная. По количеству лицензий на разведку и добычу опережает своих конкурентов. Они работают на востоке, в Харьковской области, и на западе — Ивано-Франковское, Львовское, Черновицкое месторождения.

"Все месторождения газа, они маленькие на Украине, но кормят определенное количество людей. Они все крайне нелегальны, крайне темны и являются источником кормления целых правящих цепочек", — сказал Искандер Хисамов.

Руди Джулиани — личный адвокат Дональда Трампа — проводит собственное расследование и выясняет роль Хантера Байдена в газовом бизнесе Украины при поддержке его высокопоставленного отца, ведь в самом Киеве уголовные дела в отношении "Бурисмы" не расследуются.

"При администрации Обамы сыну Байдена — абсолютно некомпетентному человеку — выделялись суммы в 5-6 миллионов долларов, после чего он же вошел в состав совета директоров самой коррумпированной компании Украины. У меня есть документы, подтверждающие перевод 3 миллионов долларов сыну господина Байдена. У меня есть все факты — даты, маршрут денег из Украины в Латвию, потом на Кипр", — заявил Джулиани.

Когда тот же Байден требовал от украинской власти начать борьбу с коррупцией, генеральный прокурор Виктор Шокин взялся за дело Злочевского. И, отчитываясь в кабинете американского посла Пайетта, прямо заявил: они готовы прижать владельца "Бурисмы". Этот разговор состоялся в конце 2015-го. Байден, узнав об этом, срочно прилетел в Киев и потребовал от Порошенко уволить Шокина.

"Мне говорит президент, что Байден требует, чтобы меня убрали. Я ему говорю: под каким соусом вы будете говорить, что я должен уйти? Я напишу заявление, нет проблем. Я готов был изначально писать заявление, еще когда не был генеральным прокурором. У меня нет коррупции, ничего. Как можно объяснить?" – сказал Виктор Шокин.

Но Порошенко не спешил выполнять приказ. Во-первых, Шокин — его кум. Во-вторых, еще в должности заместителя прокурора он сам покровительствовал бизнесу "шоколадного" магната. Порошенко предупреждал по-родственному: дело против "Бурисмы" надо бы свернуть. Но Шокин тогда не послушал. А Байден продолжал давить.

Американский куратор тогда остался доволен. И хотя увольнение генерального прокурора растянулось на несколько месяцев, а не за шесть часов, как хвастался Байден, дела в отношении "Бурисмы" были закрыты.

"Подобную коррупцию на территории стран третьего мира — своих вассалов, подчиненных себе государств, — Америка дозволяет. В тех странах, которые уже, с точки зрения Америки, являются их трофеями, можно творить все что угодно, любые коррупционные схемы", — считает Владимир Корнилов, политобозреватель МИА "Россия сегодня".

Шокин теперь дает показания против Хантера Байдена, пытается восстановиться в должности генпрокурора. Компания "Бурисма" продолжает добывать сланцевый газ, правда, американский покровитель уже утратил свое влияние. Хантер ушел по собственному желанию в начале этого года.

Текст: "Вести недели"

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