Александрова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Халеп

Российская теннисистка, 39-я ракетка мира Екатерина Александрова на старте турнира в китайском Пекине в трех сетах за один час 56 минут обыграла представительницу США Бренарду Перу со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, а у американки, занимающей 81-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейков из четырех.

Coming from a set down, Ekaterina Alexandrova puts up a clinical serving display to beat qualifier Bernarda Pera in the first round of the China Open.



She will face Simona Halep in the next round tomorrow!



