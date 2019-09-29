В Австрии закрылись избирательные участки

В Австрии в воскресенье прошли досрочные выборы нижнюю палату парламента - Национальный совет. Миллионы избирателей могли сделать выбор на 10 тысячах уже закрывшихся участков, пишет ТАСС.

Австрийское министерство внутренних дел, контролирующее подготовку и ход выборов, ожидает около миллиона бюллетеней, отправленных по почте, чтобы подвести окончательные итоги.

По данным экзитполов, Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает 37 процентов голосов. За второе и третье места в получении мест в парламенте борются социал-демократы и правые.

Партия, получившая большинство мест в Национальном совете, получит право назначить канцлера и сформировать коалиционное правительство.