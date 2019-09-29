Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Недавно ушедший в отставку спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер мог быть лоббистом сразу нескольких компаний, сообщает газета Politico. В частности, издание предполагает, что Волкер мог лоббировать интересы Raytheon Company, которая производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Помимо этого спецпредставитель одновременно работал в Госдепе, числился в американской лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute. Последние имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.

Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).

В конце этой недели Волкер подал в отставку после публикации о беседе президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.