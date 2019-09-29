"ЧВК Вагнера" и убийство журналистов: репортаж Александра Рогаткина из ЦАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по безопасности в Африке. Отдельной темой стала Центральноафриканская Республика.

"В ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3000 военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома комитета СБ ООН для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя — в этом месяце. Создание эффективных Вооруженных сил — лишь один из факторов обеспечения национальной безопасности", — заявил Лавров.

Недавно из ЦАР, где исчезновение и гибель журналистов не редкость, вернулся специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Нашей компании пришлось принять беспрецедентные меры для физической защиты нашей съемочной группы, ведь сейчас, наверное, это самое опасное место на Земле.

Главной базой таинственной "ЧВК Вагнера" в Центральной Африке — именно так это место отмечено на некоторых спутниковых картах. Вокруг этой базы существует немало слухов. Но нам после долгих согласований разрешили попасть туда и согласились ответить на все вопросы.

У входа — вооруженные "Калашниковыми" африканцы, но нас они не их останавливают. На базе нас встречает знаменитый полковник Жан Бедель Бокасса. Это бывшая резиденция африканского диктатора в Беренго. Здесь же могила самопровозглашенного императора и его памятник. Старший инструктор тренировочного лагеря сразу расставляет все точки над "I".

"Мы работаем просто по контракту по подготовке бойцов, мы не имеем никакого отношения к "ЧВК Вагнера". В любой стране могут работать люди по контракту", — сказал Геннадий Иванов, старший инструктор.

Бывшая резиденция Бокассы долгие годы пребывала в запустении. Теперь она принадлежит Министерству обороны Центральноафриканской Республики и превращена в тренировочный лагерь.

Одни уже отдыхают, а для других только началась строевая подготовка под руководством российского инструктора и бдительным присмотром полковника Бокассы. Между отрядами — здоровая конкуренция. Борются за звание лучшего на курсе. Инструктор отряда "тигров" убежден, что первое место — за его курсантами.

Среди курсантов много девушек. Сержант Петюля Самбо пережила гражданскую войну в лагере беженцев. Теперь, когда объявили призыв в регулярную армию, решила взять в руки оружие, чтобы война не смогла вернуться в ее город. "Я — настоящая женщина из Центральноафриканской Республики, я обязана служить, чтобы защищать свою страну", — сказала Самбо.

Стандартный курс молодого бойца — три месяца. За это время российские инструкторы научат, как обращаться с оружием, защищать мирное население и — самое главное — как самим уцелеть от бандитской пули в одной из самых опасных стран мира.

На полигоне отрабатывают освобождение захваченной террористами деревни. Подходы к ней инструкторы заминировали пиротехникой. Так курсанты привыкают к взрывам и минометному обстрелу.

Магазин с холостыми патронами может быстро закончиться, а вот азарт, пусть даже учебного боя, кажется неисчерпаем.

На термометре — плюс 35. Это еще хорошо, что сезон дождей и небо иногда затягивает тучами, а в засуху тут совсем не продохнуть. Инструкторы мечтают о легком морозце и привычной кухне.

Не все инструкторы готовы раскрывать свои имена и лица — говорят, что не хотят облегчать задачу нашим так называемым друзьям и расстраивать родственников, которые порой даже и не знают, куда занесло их мужей, сыновей и отцов.

Что конкретно Россия ищет в джунглях экваториальной Африки, мы спрашиваем уже у советника по национальной безопасности президента Центральноафриканской Республики Валерия Захарова.

- Какие национальные интересы у России в Африке?

- Россия пришла сюда, чтобы помочь ЦАР, чтобы был мир, восстановить мир. Потому что здесь долго была война. Сколько ни было обращений к мировому сообществу, только благодаря России, к которой они обратились, помогла обрести здесь мир и спокойствие, — отметил Захаров.

Раньше должность советника по национальной безопасности президента ЦАР всегда занимал гражданин Франции. Впервые на это место назначили россиянина. По словам Валерий Захарова, в Африку прилетели 170 российских инструкторов.

"Это российские инструкторы, которые сюда прибыли согласно постановлению Совбеза ООН и проводят здесь обучение. Это официальный контракт Министерства обороны ЦАР и Министерства обороны РФ. Поэтому я не знаю, почему вы считаете, что это "ЧВК Вагнера", — сказал Захаров.

На момент демократического избрания президента Туадера под давлением мирового сообщества правительство контролировало всего несколько кварталов в столице. Страна была поделена на части враждующими между собой группировками. Власть держалась только на немногочисленном контингенте ООН. "Голубые каски" старались ни во что не вмешиваться и охраняли только себя. Ну, и немного президента.

Армия и полиция остались без оружия. Во время переворота 2013 года группировка "Селека" разграбила все склады. Из-за санкций ООН поставки вооружения в страну были запрещены. К тому же повстанцы объявили о новом походе на столицу. Президент Туадера вылетел в Россию просить о помощи.

"Идею пригласить русских специалистов мы обсуждали с российским правительством. Оно любезно согласилось предоставить нам оружие, чтобы помочь армии, у которой этих видов оружия не было", — отметил Фостен-Арканж Туадера.

Но для местных намного важнее, что вместе с инструкторами пришли российские врачи с мобильными медпунктами и госпиталями. Раньше в джунглях докторов обычно заменяли местные колдуны.

Центральноафриканская Республика — государство немаленькое — больше Франции. Инфраструктура разрушена, дорог нет, особенно в сезон дождей, поэтому до российских врачей добираться приходится на небольшом самолетике — над территориями, которые все еще контролируют повстанцы.

Лететь больше 600 километров. Под крылом — непроходимые джунгли. Пилот Альфред утешает, что средств противовоздушной обороны у повстанцев нет. В иллюминаторе не видно ни привычного лоскутного одеяла полей, ни деревень, ни огородов. Мы пробиваем облака, и пилот среди зеленого океана безошибочно находит красную полосу грунтового аэродрома.

На небольшом армейском опорном пункте в городке Уадда нас встречает Илья Нечаев. На несколько сотен километров непроходимых джунглей он — единственный профессиональный врач.

Илья раньше работал на скорой помощи в Санкт-Петербурге. Решил испытать себя и уехал в Африку. Только он, джунгли и несколько автоматчиков, которые представляют тут государственную власть.

Пациенты к Илье приходят из соседних деревень. Соломенная крыша, глинобитные стены и открытый очаг — вот и весь царский дом. Самая большая проблема — с водой, она — из соседней реки.

Рентгеновский аппарат есть в Бриа в российском госпитале. Он на несколько коек. И здесь уже принимают три русских доктора.

Еще год назад местные в Бриа обсуждали совсем другие проблемы, и гангрена стопы была не самой страшной из них. "Каждые 2-3 недели убивали по 10 человек. Бандиты просто отрезали людям головы, мы были постоянно в бегах", — говорят они.

Именно российским специалистам удалось усадить враждующие группировки за стол переговоров в суданском Хартуме, чтобы они подписали мирные соглашения — под гарантии безопасности каждому лидеру.

Абубакар Сидик — бывший генерал повстанческой группировки, вышедшей из мусульманской "Селеки". Он — один из тех, кто в 2013 году свергал президента Бозизе и захватывал Банги. Сейчас живет в столичной гостинице за колючей проволокой и под охраной "Голубых касок" и спокойно гуляет по территории в шлепанцах, вспоминая лихие времена.

Боевые действия прекращены, но в стране неспокойно и полно банд, которые никому не подчиняются. Министерство внутренних дел специально для охраны нашей съемочной группы отрядило броневик с автоматчиками. Они оперативно задерживали подозрительных личностей, которые только пытались приблизиться к нашему оператору, и, встали стеной вокруг нашей машины, когда каким-то вооруженным людям не нравилось, что их снимают. При этом даже в самой столице остается квартал, куда полицейские наотрез отказались ехать. Печально известный "пятый километр".

В мае 2018 года во время пасхальной мессы по храму, который находится рядом с "пятым километром", террористы открыли беспорядочный огонь из автоматов Калашникова. Убили, по разным данным, от 15 до 24 человек, а также настоятеля храма. Еще 150 прихожан были ранены. На стенах сохранились следы от пуль.

Через два месяца, после нападения на храм в столице в 180 километрах от Банги неизвестные расстреляли группу российских журналистов. На месте убийства нашли гильзы от Ак-47. Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прилетели по заданию так называемого Центра управления расследованиями, который финансирует Михаил Ходорковский. Должны были снимать репортаж все про ту же базу "ЧВК Вагнера". Аккредитаций для работы в стране у них не было, разрешений на съемки базы — тоже. В тренировочный лагерь их, естественно, не пустили, и журналисты почему-то поехали на север страны.

"Провокация привела к трагедии. Это вина товарища Ходорковского в первую очередь",- считает Валерий Захаров.

То самое место, где были расстреляны российские журналисты. 20 километров севернее городка Себю. Обычная африканская проселочная дорога и заросли травы по обочине в человеческий рост. Идеальное место для засады.

Начальник жандармерии Себю был одним из первых на месте преступления. Тела с пулевыми ранениями обнаружили недалеко от дороги в траве. Водителю журналистов удалось сбежать на машине. Ему стреляли в след, но он успел доехать до ближайшей деревни и сообщить о случившемся. Староста деревни вызвал жандармов.

За четыре дня до убийства журналистов в конфликте местных жителей с погонщиками скота из народности фульбе погиб один из скотоводов. Обычно за стадами, которые протаптывают в сельве тропы, предпочитают передвигаться и вооруженные банды, которые вымогают с погонщиков деньги за охрану. Предположительно, они и отомстили за убийство.

Возможно, эти же бандиты и остановили журналистов. Правда, проводить экспертизу пуль, от которых погиб охотник, с пулями, убившими журналистов, никто не стал.

А это автомобиль российских журналистов, на котором их водитель Бенвеню спасался от бандитов бегством, фактически бросив своих пассажиров на верную гибель. Пикап весь в пулевых отверстиях. Пробито лобовое стекло, разбито и заднее. Пуля попала в подголовник. Эта машина до сих пор находится во дворе следственного изолятора.

Нам удалось встретиться с водителем — он скрывается, говорит, что его разыскивают какие-то белые люди и он боится за свою жизнь. Возможно, его побег и мог спровоцировать беспорядочную стрельбу бандитов.

Рассказывает, что журналисты наняли его за сумму примерно равную восьми тысячам рублей, чтобы он отвез их в Бомбари. Но в Себю россияне неожиданно изменили маршрут и поехали не на восток, а на север. Уже стемнело, и на блокпосту их не хотели выпускать из города.

"Им отказали на посту, так как не было разрешения на проезд. Они долго уговаривали, объясняли, показывали документы журналистов, что работают с ООН. И человек на блокпосту не мог их не пропустить", — вспоминает водитель.

Как оказалось, ооновские удостоверения были поддельными, но они сработали. Военные подняли шлагбаум, и журналисты поехали навстречу своей смерти.

"Проехали 20-25 километров пошел дождь: Вдруг на дорогу вышли двое в гражданской одежде и с неприкрытыми лицами. Мы остановились. И тут вышли с двух сторон еще люди, вооруженные, в тюрбанах, заставили нас выйти из машины. Они говорили по-арабски. Когда я вышел из машины, слышал, что один из моих нанимателей тоже говорил с ними по-арабски", — рассказал водитель.

Он вспоминает, что Орхан на арабском языке начал ругаться с вооруженными людьми: "Ситуация накалилась, попытался кого-то из них оттолкнуть. Потом пошла стрельба, двое из моих нанимателей лежали на земле, один, который большой, пытался отбиваться . Это было под дождем: Я стал двигаться к машине, никто этого не заметил, все четыре дверцы открыты были, мотор работал, я прыгнул в машину. Так я спасся. Начали стрелять в меня, в машину. Вокруг свистели пули".

В мае этого года на западе страны местные угнали коров у фульбе, застрелив несколько погонщиков. За скотоводов вступилась одна из группировок и в поисках коров устроила резню сразу в трех деревнях, убив 40 с лишним человек. Такие здесь нравы.