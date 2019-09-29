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29 сентября 201919:45

Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.

От обложения НДФЛ освобождается матпомощь в пределах 4 тысяч рублей в год, выплачиваемая студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам учреждениями основного профессионального образования.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования. Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Вице-спикер ранее напомнила журналистам: материальная помощь – особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому Яровая считает очень важным, чтобы такая помощь дошла до нуждающегося в ней человека в полном объеме, передает РИА Новости.

Еще одним федеральным законом, подписанным президентом, освобождаются от налога на доходы физических лиц средства, полученные пострадавшими в результате террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Освобождение от НДФЛ касается также семей пострадавших.

Также не будут облагаться НДФЛ доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Этот федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года. Тексты обоих законов опубликованы на официальном портале правовой информации.

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