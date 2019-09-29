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29 сентября 201919:50 Станислав Назаров

"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" войдет в Книгу рекордов Гиннесcа по числу одновременно соревнующихся IT-специалистов. Более трех тысяч человек решали поставленную задачу. Финалистов назовут в ближайшее время. Прямо сейчас в Казани подводят итоги конкурса.

Судьи Книги рекордов Гиннеса продолжают фиксировать мировой рекорд по продолжительности этого марафона.

"Мы не можем ночью не спать, приходится немного поспать и дальше продолжать работу", — рассказал участник финала конкурса Иван Супрядкин.

Программирование и решения сложнейших математических задач команды выполняют без остановки. IT-марафон продолжается уже несколько суток, многие программисты прямо в зале поставили палатки и работают даже ночью. Лучшие из 600 команд в случае победы получат господдержку на создание своей компании. Во время коротких перерывов, кто-то разминается, другие отдыхают прямо на рабочем месте. Команда из Бурятии по задаче министерства строительства создает цифровую платформу для жилищно-коммунальных хозяйств. Расход ресурсов, контроль счетчиков и даже управление агрегатами система выполняет дистанционно.

"За 36 часов мы создали сайт, программное обеспечение, которое позволяет анализировать и учитывать все потоки тепло- водо- газоснабжения", — поделился задачей финалист Батор Жапов.

Команда из города Иннополиса в финале создает тренажер для школьников: подготовиться к ЕГЭ теперь можно с помощью компьютерной игры. Когда человек создает аккаунт, у него появляется персонаж с котиком, в дальнейшем уровень увеличивается.

В финале конкурса участвуют около 3 тысяч программистов. Гранты получат команды в 20 номинациях.

Финалист Андрей Павленко уверен: "Финансовая поддержка на любом этапе важна. Конкурс — шанс получить средства на развитие".

Впрочем, даже участие — для многих уже победа. Во время деловой программы с программистами работодатели заключают договоры.

"Сформировать полноценные рабочие команды, которые могут осуществлять цифровую трансформацию на местах в отдельных отраслях, регионах. На федеральном финале мы берем задачи от профильных министерств и ведомств", -пояснил руководитель всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров.

Лучшим программистам страны предложат сотрудничество с "Цифровой Долиной Сочи", где создается демонстрационный полигон для новых IT-решений. Президент Фонда Антон Немкин еще до защиты проектов ведет переговоры с наиболее сильными командами. В первую очередь, фонд заинтересован в продвижении проектов, связанных с областью цифровизации государственного управления. Специалистам предложат помощь в поиске партнеров и содействие в привлечении инвестиций.

"Мы как партнер конкурса отсматриваем здесь лучшие команды и лучшие проекты с минимальным продуктом, которые мы в последующем на нашем полигоне сможем вырастить в реальный продукт и интегрировать в российский рынок", — заявил президент фонда "Цифровая долина Сочи", член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин.

Конкурс "Цифровой Прорыв" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей". Помимо решения IT-задач здесь удалось добиться главного: собрать на одной площадке и найти новые кадры для цифровой экономики всей страны.

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