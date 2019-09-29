Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

Если одним словом оценить итог визита президента Зеленского в Америку, с которым было связано так много надежд, то слово это будет "катастрофа". Зеленского буквально засосало в воронку внутриамериканских разборок между Трампом и его врагами-демократами во главе с Джозефом Байденом — экс-вице-президентом США и главным соперником Трампа на предстоящих в будущем году президентских выборах. В результате у Зеленского не осталось никаких шансов на то, чтобы построить отношения ни с Трампом, ни с Байденом. Для Трампа отныне любая встреча с Зеленским и даже любой телефонный разговор слишком токсичны. Демократы всегда будут подозревать его в том, что он будет оказывать давление на слабого Зеленского с тем, чтобы тот нарыл-таки компромат на сына Байдена Хантера, который работал на Украине.

Главное, что для его папы Джозефа Байдена Зеленский навсегда останется человеком, который верноподданически обещал Трампу антикоррупционное дело против его сына возобновить. И не важно даже, чем все закончится. Трамп в телефонном разговоре получил для себя главный результат: дело против Байдена есть. И Байден это Зеленскому не простит.

Все вместе это означает, что ни с Трампом, ни с Байденом Зеленский отношения уже не построит. И независимо от того, кто из них победит на президентских выборах будущего года в США, для Зеленского результат будет проигрышным.

Но и это еще не все, если уж оценивать размер ущерба для Украины после визита Зеленского в Америку. За несколько часов до встречи Трамп без согласования с Зеленским опубликовал полную расшифровку их летнего телефонного разговора. И в нем президент Украины обидел уже канцлера Германии. Так, когда Трамп заявил, что Меркель много говорит, а для Украины "не сделала ничего", то Зеленский предательски по отношению к канцлеру Германии и подобострастно к Трампу поддакнул: "Вы правы даже не на сто, а на все тысячу процентов".

В результате немецкая Spiegel пишет об оскорблении Меркель и "осколках отношений" с Украиной. Итак, теперь уже и Трамп, и Байден, и Меркель вычеркнуты из списка друзей Зеленского. Это же надо было суметь так быстро. Выдающийся результат!

Если же в целом, то ощущение, что весь визит Зеленского за океан был подготовлен неряшливо и ляп следовал за ляпом. Взять хотя бы его выступление в ООН. На трибуну президент Украины взял с собой огромную пулю. По-украински — куля. И рассказал, что именно такой пулей был в 2016 году был убит на Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак.

Неряшливость — как следствие отсутствия реального интереса к теме. Сразу три грубых неточности на трибуне ООН. Первая: Василий Слипак был убит не такой пулей. Зеленский показывал пулю калибра 12,7, а Василий Слипак, как доподлинно известно, был убит из СВД (снайперской винтовки Драгунова), калибр — 7,62. Вторая неточность: донбасский снайпер стрелял не в оперного певца, а в строчащего пулеметчика в камуфляжной форме. По всем законам на поле боя это комбатант, то есть участник боевых действий, заведомо представляющий собой для противной стороны цель. Певец он на сцене. За пулеметом он — пулеметчик. И третье: войну в Донбассе начали лидеры победившего на Украине госпереворота Турчинов и Порошенко. Не принявший в 2014 году госпереворот Донбасс был вынужден защищаться.

Для полной ясности в этих вопросов у нас есть возможность посмотреть интервью с тем самым донбасским снайпером. Его позывной — Морячок. Запись сделана как раз летом 2016 года, сразу после того, как Василий Слипак был убит. Для начала восстановим подробности боя.

"Я находился в секрете недалеко от нашего блокпоста. Мои товарищи были прижаты пулеметным огнем, не могли поднять головы. Я принял решение уничтожить пулеметный расчет", — рассказал Морячок.

То есть "правосеки" наступали. Среди них затесался и Василий Слипак, который уже летом 2015 года приезжал в зону АТО пострелять. Сугубо гражданский человек. Таких туристов с Украины тогда в добровольческих карательных отрядах было немало. Слипаку понравилось. Летом 2016-го он приехал повоевать опять.

"Дистанция была там до полукилометра. Наблюдал противника, фигуры человеческие. По характерному огню, по вспышкам, по трассерам определил место нахождения пулеметчика и открыл огонь на поражение. После этого цель была подавлена", — вспоминает Морячок.

Лишь потом из новостей он узнал, что из вражеского пулемета строчил Василий Слипак, приехавший на лето повоевать из Парижа. Морячок даже нашел в Сети его фото и услышал, как тот поет.

"Он приехал сюда, думал, это будет прогулка какая-то, наверное. Он взял в руки пулемет, переодел свой костюм сценический на камуфляж, и тем самым он становится участником боевых действий, комбатантом. Он должен понимать, что по нему будут вести огонь. Он вел огонь по нам. Мы стреляли в ответ. Это война", — отметил Морячок.

Вот, собственно, полная картина. Если бы команда Зеленского была не столь неряшливой, то и не подставляла бы своего президента, готовя к выступлению на Генассамблее ООН. Катастрофический вояж.