Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 сентября 201919:45

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

Sportbox.Ru

В воскресенье, 29 сентября, московский футбольный клуб "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" проиграли "Оренбургу" (1:2) в 11-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

"Руководство ФК "Спартак" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды", – сообщает пресс-служба "красно-белых".

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Рауля Рианчо, который был назначен ВрИО главного тренера после отставки Массимо Карреры. Под руководством Кононова "красно-белые" одержали 16 побед, потерпели 14 поражений и шесть раз сыграли вничью.

После 11 игр РПЛ столичный клуб с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белые" 6 октября на выезде сыграют с "Краснодаром", готовить команду к этой игре будет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Сейчас

20:14

Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины

19:35

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

19:35

Путин освободил студентов и аспирантов от налога

19:27

Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник

17:24

Завершился митинг в центре Москвы

17:00

Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

16:08

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян

Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян

43 минуты назад
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

24 минуты назад
Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

5 минут назад
Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

Изнасилована сотрудница Российско-Германской внешнеторговой палаты

3 часа назад
"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

43 минуты назад
Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

3 часа назад
Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

1 час назад
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник

Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник

49 минут назад
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

1 час назад
В Австрии закрылись избирательные участки

В Австрии закрылись избирательные участки

1 час назад
Хоккеисты "Торпедо" взяли верх над "Сочи"

Хоккеисты "Торпедо" взяли верх над "Сочи"

6 минут назад
"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

37 минут назад
Поклонская пожелала храбрости украинским властям

Поклонская пожелала храбрости украинским властям

2 часа назад
Завершился митинг в центре Москвы

Завершился митинг в центре Москвы

2 часа назад
У Ницой из-за русскоязычного таксиста "онемели руки и ноги"

У Ницой из-за русскоязычного таксиста "онемели руки и ноги"

2 часа назад
КХЛ. "Трактор" обыграл "Локомотив" и прервал серию из четырех поражений

КХЛ. "Трактор" обыграл "Локомотив" и прервал серию из четырех поражений

3 часа назад
Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

3 часа назад
Адмирал Валуев уточнил, чем "Калибр" лучше "Гранита"

Адмирал Валуев уточнил, чем "Калибр" лучше "Гранита"

3 часа назад
Москва - Пекин: работа, дружба и редкие архивные кадры

Москва - Пекин: работа, дружба и редкие архивные кадры

3 часа назад
132
Привет с Красной площади и боевой клич: подробности визита Мадуро в Москву

Привет с Красной площади и боевой клич: подробности визита Мадуро в Москву

3 часа назад
149
Гибель четырнадцати студентов, праздновавших окончание стажировки, попала на видео

Гибель четырнадцати студентов, праздновавших окончание стажировки, попала на видео

3 часа назад
"Рубин" довел безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сыграв вничью с "Уфой"

"Рубин" довел безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, сыграв вничью с "Уфой"

4 часа назад
В Париже прощаются с Жаком Шираком

В Париже прощаются с Жаком Шираком

4 часа назад
Формула-1. Хэмилтон стал победителем Гран-при России, Квят – 12-й

Формула-1. Хэмилтон стал победителем Гран-при России, Квят – 12-й

4 часа назад
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Мешкова

Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Мешкова

4 часа назад
"Мы живем в чрезвычайные времена": Джонсону грозит импичмент

"Мы живем в чрезвычайные времена": Джонсону грозит импичмент

4 часа назад
В Москве спасли женщину, почти все органы и системы организма которой были поражены

В Москве спасли женщину, почти все органы и системы организма которой были поражены

5 часов назад
Жители башкирской деревни отбились от медведя, напавшего на стадо коров

Жители башкирской деревни отбились от медведя, напавшего на стадо коров

6 часов назад
Президент Австрии пришел на выборы с собакой

Президент Австрии пришел на выборы с собакой

6 часов назад
Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

6 часов назад
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

6 часов назад
На дороге в Тверской области взорвался легковой автомобиль. Видео

На дороге в Тверской области взорвался легковой автомобиль. Видео

7 часов назад
Россияне смогут есть посуду

Россияне смогут есть посуду

7 часов назад
Рейтинг лучших смартфонов возглавил "китаец"

Рейтинг лучших смартфонов возглавил "китаец"

8 часов назад
Росморречфлот уточнил причину хлопка на плавбазе "Петр Житников"

Росморречфлот уточнил причину хлопка на плавбазе "Петр Житников"

8 часов назад
Убийца женщины и двух детей на Алтае раскрыл подробности преступления

Убийца женщины и двух детей на Алтае раскрыл подробности преступления

8 часов назад
Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

9 часов назад
Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

9 часов назад
Китайские корабли взяли в ловушку американский авианосец

Китайские корабли взяли в ловушку американский авианосец

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку