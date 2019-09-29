"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

В воскресенье, 29 сентября, московский футбольный клуб "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" проиграли "Оренбургу" (1:2) в 11-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

"Руководство ФК "Спартак" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды", – сообщает пресс-служба "красно-белых".

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Рауля Рианчо, который был назначен ВрИО главного тренера после отставки Массимо Карреры. Под руководством Кононова "красно-белые" одержали 16 побед, потерпели 14 поражений и шесть раз сыграли вничью.

После 11 игр РПЛ столичный клуб с 14 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре "красно-белые" 6 октября на выезде сыграют с "Краснодаром", готовить команду к этой игре будет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.