Как Никита Хрущев покорил США

60 лет назад, в сентябре 1959 года, состоялся первый визит советского лидера в США. Двухнедельная поездка Никиты Хрущева в Америку стала историческим событием, ведь страны, которые находились в состоянии холодной войны, вдруг заговорили друг с друга человеческим голосом. Это была огромная дипломатическая победа. Как Никита Хрущев покорил Америку?

Царица полей. Кукуруза на Среднем Западе США — главная сельхозкультура. И в Айову Хрущев приехал узнать, как ее выращивают. Его беспокоило питание советского человека — в основном хлеб и картошка на столе. Конечно, пичкать кукурузой никого не собирался, хотел, чтобы было молоко и мясо, а для этого чем-то нужно было кормить животных.

Уроки русского за 60 лет подзабылись, но учителя не забыть никогда. Никита Хрущев в 1959 был у ее деда Росуэлла Гарста в гостях. Дед, правда, был в шоке. С первым секретарем — журналистов, как саранчи. Топтали его кукурузу, а он кукурузой их отгонял.

Все разъехались, а событие века — до сих пор в памяти крошечного городка в провинции настолько глухой, что и связь здесь не всегда есть.

"Никого подобного у нас не было. Это самое яркое событие в истории. Он мне очень сильно напоминал моего деда. Они оба были такими тучными мужчинами с большими животами. Много улыбались, шутили", — вспоминает Лиз Гарст.

А ведь Штаты готовилась встречать "дьявола", как только узнали, что к ним едет коммунист.

"Мы волновались, конечно. Секретная служба слетелась сюда еще за полтора месяца до его визита. Многие хотели, чтобы он приехал, но я знал одного пожилого джентльмена, который говорил: если Хрущев к нам приедет, я его застрелю", — рассказала бывший мэр Кон-Рапидс Кит Арбенхауз.

Руководители ни царской, ни Советской России в Америке не были. И в самый разгар холодной войны на делегацию Хрущева смотрят, как на пришельцев с другой Красной планеты.

"Стояли толпы людей — угрюмые и молчаливые. Проехали несколько машин полицейских с большими плакатами. Никаких эмоции", — сказал сын Хрущева Сергей.

По Вашингтону кортеж везет Хрущевых к месту их первой остановки в США — на Пенсильвания-авеню в сердце американской столицы. Вот Белый дом, а через дорогу от него, в двух шагах — дом гостевой, где останавливались короли и королевы, президенты и премьеры. Первого секретаря ЦК американцы тоже здесь разместили. У здания — огромная площадь — 6500 квадратных метров. 119 комнат, из которых только ванных — 35, 19 спален. В этом здании на Пенсильвания-авеню Хрущевы были 2 дня.

"Вся канализация была подключена к ЦРУ. Они собирали все это у Хрущева и анализировали. Потом написал большой доклад, что Хрущев здоров", — вспоминает Сергей Хрущев.

За каждым шагом Хрущева Америка следит в прямом эфире. Как он с Эйзенхауэром кружит на вертолете над Вашингтоном, как кортеж советского лидера встречает Нью-Йорк. 2500 тысячи журналистов перелетают за ним на Западное побережье в Лос-Анджелес и едут в Голливуд.

Лед холодной войны таял на глазах. Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, голливудский бомонд в восторге от улыбчивого коммуниста. Его поведут на съемками канкана. Он тушеваться не будет, скажет: в Советском Союзе актеру смотрят в глаза, а не на зад.

Американская сторона действительно очень переживала, что с Хрущевым кто-то что-то сделает. Те, кто в советской делегации отвечали за безопасность Хрущева предупредили: если с товарищем Хрущевым что-то случится, то будет взрыв.

В городе ангелов Хрущев сам взорвался – мэр-антисоветчик довел. Припомнил фразу: "Мы вас закопаем". Первый секретарь к тому моменту уже устал объяснять: его цитату из Маркса перевели неправильно.

Гробовая тишина в зале. Хрущев, помолчав, добавит: думает над тем, чтобы прервать визит и немедленно вернуться в Союз.

Потом будут такие объятия на вокзале в Санта-Барбаре, что Хрущев потеряет медаль, но ее быстро найдут. Он пообедает на заводе IBM и впечатленный столовой самообслуживания привезет опыт в СССР, сосиска в тесте появится тоже после его возвращения оттуда. Хрущев распробовал хот-доги.

Коммунист шел в американский народ, а народ тянулся к нему. Но главный, к кому Хрущев приехал присмотреться, — Эйзенхауэр. Они вместе долго гуляли по лесу в Кэмп-Дэвиде. Президент США даже пригласил гостя к себе на виллу.

"Мы стояли уже в дверях, прощались, и Хруще достал из кармана 4 красных значка. Один закрепил на моем платье. Для нас, американцев, эта красная звезда была символом Советского Союза", — вспоминает Сьюзан Эйзенхауэр, внучка 34-го президента США.

Значки октябрят с юным Ленин жена Эйзенхауэра у внуков забрала, как только Хрущев уехал. А через 7 месяцев над Советским Союзом появился американский самолет- разведчик. Его сбили, ответный визит президента США в Москву отменен.

Но на ферме у Гарстов, когда в сентябре вся округа съезжается к ним ,говорят не про ракеты — про кукурузу со Среднего Запада и ее чудотворное свойство.

"Создание ядерных бомб для снижения напряженности в отношениях — это самая большая глупость, которая только может быть. Нужно помнить, что помощь, обмен идеями и технологиями — это путь к сплочению мира, возможность сделать его безопаснее", — считает Лиз Гарст.

Плуг им ближе, и в год 60-летия визита Хрущева фермеры Айовы открывают у себя копию монумента "Перекуем мечи на орала". И в США есть, как минимум, один Белый дом, в котором помнят уроки истории.