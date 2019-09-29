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29 сентября 201920:32

Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины

Еврейский обозреватель

Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх возмутился тем, что президент страны Владимир Зеленский не посетил памятные мероприятия в Бабьем Яру.

Блайх напомнил, что Зеленский — еврей, и заявил, что это первый случай в истории независимой Украины, когда глава государства не появился в Бабьем Яру 29 сентября.

"Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал только корзину цветов", — посетовал Дов Блайх, выступая перед собравшимися в Бабьем Яру. Его слова приводит ТАСС.

Но за Зеленского заступился главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Он назвал обвинения в адрес президента некорректными, отметив, что глава государства не обязан отчитываться в том, когда и по каким причинам он может или не может посетить какое-либо место. Асман напомнил, что несколько недель назад Зеленский вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в государственной церемонии в Бабьем Яру.

29 сентября в Киеве прошел марш в память о погибших в Бабьем Яру: 78 лет назад там произошел массовый расстрел киевских евреев. По разным оценкам, в годы Великой Отечественной войны в урочище Бабий Яр немецко-фашистскими войсками были убиты от 70 до 200 тысяч человек разных национальностей.

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