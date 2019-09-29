Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке. Сообщившая об этом пресс-служба главы государства в подтверждение своих слов предоставила фото, на котором видно, что Зеленский в сопровождении охраны прибыл в Бабий Яр. Он привез к мемориалу красные розы, пишет РИА Новости.

Ранее главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал президента страны за его отсутствие на памятных мероприятиях в Бабьем Яру. Блайх подчеркнул, что надо уважать память и историю страны, и отметил, что это первый в истории независимой Украины случай, когда глава государства не появился в Бабьем Яру 29 сентября.

В годы Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли в урочище Бабий Яр до нескольких сотен тысяч человек разных национальностей, в том числе евреев.