Сербские волейболисты завоевали золото чемпионата Европы

В Париже завершился финальный матч чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными Сербии и Словении. Сербские волейболисты оказались сильнее соперника в четырех сетах со счетом 19:25, 25:16, 25:18, 25:20 и стали победителями турнира.

Самым результативным игроком финала был признан серб Александар Атанасиевич, набравший 22 очка. У словенцев лучшим стал Клемен Чебуль с 15 баллами.

Напомним, что сборная России в четвертьфинале уступила команде Словении и лишилась шансов побороться за медали чемпионата Европы.