На западе Германии подростки ограбили магазин и устроили гонку с полицией

В Кельне пятеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет ограбили магазин электроники, а потом попытались скрыться, проехав почти 70 километров на автомобиле с полицейскими на хвосте. В ходе погони серебристый BMW, на котором они ехали, временами развивал скорость в 200 километров в час.

В магазин на кельнской Эренштрассе, торгующий, в частности, продукцией Apple, подростки вломились незадолго до трех часов ночи. Нахватав товаров на многие тысячи евро, они попытались уехать. Полиция привлекла к погоне даже вертолет, но задержать малолетних грабителей удалось лишь в соседнем Эссене.

Когда машину удалось остановить, двое из подростков пытались скрыться от полиции бегством, однако и их тоже задержали, сообщает Die Welt. Всю компанию доставили в полицейский участок.

Ни у кого из задержанных не было водительских прав — неясно, у кого они взяли машину. Суровость наказания, которое грозит каждому из них, будет зависеть от того, исполнилось ли уже ему 14 лет.