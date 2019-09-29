Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

"Колоссальным уроком для себя" назвал свое прошлое скандальное выступление в Самаре певец Дмитрий Билан.

Он еще раз извинился перед самарцами во время концерта под названием "Прости меня, Самара!", передает ТАСС.

Ранее, выступая на Дне города в Самаре, Билан возмутил пришедших на его концерт своим неадекватным поведением.

После он принес извинения через социальные сети и пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей.

Билан подарил Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой два монитора высокого класса для реанимации и операционных, которые позволяют определять жизненные функции у детей в тяжелом состоянии, и передал сертификат на установку детской площадки самарской Студии инклюзивного творчества.