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29 сентября 201922:35

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

НТВ

Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.

Исполнитель рассказал в эфире НТВ, что девочку зовут Анной, пока она ползает, но уже учится ходить. Лазарев заявил, что старается уделять малышке как можно больше внимания.

Кроме того, он показал фотографии с Анной и пятилетним сыном Никитой, рождение которого он тоже некоторое время скрывал.

Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь, появились еще в мае, но певец их опровергал.

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