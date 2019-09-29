Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль. Она преодолела планку на высоте 4 метра 95 сантиметров, показав лучший результат дня.

Второе место заняла представительница США Сэнди Моррис (4,90 метра). Тройку лучших замкнула Екатерини Стефаниди из Греции (4,85).

Напомним, что российские легкоатлеты из-за допингового скандала выступают на чемпионате мира в статусе нейтральных спортсменов.