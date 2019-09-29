На греческом острове Лесбос взбунтовались мигранты

Из-под контроля вышла ситуация на греческом острове Лесбос. В центре для беженцев взбунтовались сотни мигрантов. Из Афин направлен спецназ полиции.

В лагере находятся более 12 тысяч человек, хотя он рассчитан на три тысячи​​​. В воскресенье мигранты подожгли контейнер для жилья, напали на приехавших пожарных и разбили их машины. По предварительным данным, погибли два человека — женщина и ребёнок, сгоревшие в контейнерах.

Потом начались потасовки как между самими беженцами, так и с полицией. Есть пострадавшие. Власти признали, что ситуация выходит из-под контроля. На помощь местным стражам правопорядка направлено подкрепление из Афин, сообщает РИА Новости.

В апреле этого года ультраправые активисты схлестнулись с мигрантами, которые разбили временный лагерь. Националисты накануне потребовали от беженцев покинуть город. Но переселенцы отказались и устроили сидячую забастовку. Противники бросали друг в друга бутылки с зажигательной смесью и куски асфальта.

Лагерь приема беженцев на Лесбосе переполнен уже несколько лет. Так, в декабре 2017 года причиной еще одного конфликта стали национальные различия между арабами-сирийцами, иракцами, афганцами и африканцами при использовании туалетов и душевых.