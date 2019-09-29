"Милан" потерпел третье поражение подряд в игре с "Фиорентиной"

На стадионе "Сан-Сиро" завершился матч шестого тура чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Фиорентиной". Команда из Флоренции сумела на выезде обыграть "красно-черных" со счетом 3:1.

За победителей мячи забили Эрик Пульгар (14-я минута, пенальти), Гаэтано Кастровилли (66-я) и Франк Рибери (78-я). За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я).

"Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками. "Фиорентина" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь баллов.