Кузнецов и Орлов помогли "Вашингтону" победить "Каролину"

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" на выезде встречался с "Каролина Харрикейнз". Гости добились победы со счетом 4:3.

Российские легионеры "столичных" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами. Дубли в составе победителей оформили Ти-Джей Оши и Якуб Врана. У хозяев льда ассистентский хет-трик записал на свой счет Андрей Свечников.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин из-за травмы пропустил встречу с "Каролиной".