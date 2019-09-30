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30 сентября 201902:14

Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

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Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки на Гран-при России в Сочи. По мнению россиянина, он боролся до последнего круга и был близок к тому, чтобы попасть в очковую зону.

"Сегодня я провел сильную гонку. У меня получился хороший старт. Начав гонку с последнего места, я боролся до последнего круга и был очень близок к очковой зоне. Учитывая, какие проблемы возникли у команды в предыдущие дни, воскресенье получилось хорошим. Обидно, что остались без награды. Мы ее заслужили", – цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso.

Напомним, что российский пилот занял 12-е место на Гран-при России. Победу в Сочи праздновал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмлитон.

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