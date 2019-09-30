Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

В Тихом океане возле острова Итуруп седьмые сутки продолжают ликвидировать пожар на плавбазе "Петр Житников".

В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что пожар локализован в верхних помещениях. В настоящее время ведутся работы по охлаждению судовой кладовой. Возгорание полностью потушено в консервном цехе, передает "Интерфакс".

В ликвидации пожара задействованы спасательные суда "Преданный", "Атлас" и "Сибирский", а также рыболовецкое судно "Чемпион" и аварийная партия "Петра Житникова".

Весь эвакуированный экипаж (361 человек из 420) чартерными рейсами вывезли из Южно-Курильска во Владивосток.