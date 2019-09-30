Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что россияне стали потреблять больше сахара, а это ведет к росту числа людей с ожирением и сахарным диабетом.

По мнению специалиста, необходимо существенно сократить рекламу сладостей и кондитерских изделий.

Тутельян объясняет: сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии. В таком случае он превращается в глюкозу и усваивается. При малоподвижном образе жизни чем меньше человек ест сахара, тем лучше, передает РИА Новости.

Главному внештатному диетологу вторит директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк, который констатирует, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами ВОЗ.

Никитюк уточняет: полностью отказываться от сахара не нужно, потому что еда должна приносить в том числе удовольствие, но во всем нужна мера.

Специалисты предупреждают, что принципиальной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар одинаково вреден, если им злоупотреблять.