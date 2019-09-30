Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

Министерство культуры РФ участвует более чем в двух десятках судебных тяжб с кинопроизводителями, которых подозревают в краже средств налогоплательщиков. Ужесточены условия при расплате с Фондом кино. Об этом заявил глава министерства Владимир Мединский.

"Мы ведем одновременно более 20 тяжб, в том числе уголовных, с конкретными производителями, которые украли деньги налогоплательщиков", — сказал Мединский в интервью, опубликованном в газете "Коммерсант".

В число этих случаев, по его словам, входят те, когда проект не сделан, сделан с нарушением договора или не исполнены обязательства перед бюджетом. При этом в бюджет Фонда кино возвращены почти 700 млн рублей.

"Вообще, произошла глобальная чистка киноотрасли в последнее время", — сказал он.

Министр обратил внимание на четкость формулировки обязательств при составлении договоров и ужесточение условий выдачи возвратных денег, то есть прокатчик должен расплатиться с Фондом кино в первую очередь, в то время как раньше фонд стоял в очереди чуть ли не последним.

Также, по его прогнозам, доля российского кино в общих сборах в этом году будет ниже. В прошлом году, как отмечает "Коммерсант", Фонд кино отчитывался о доле в 27,5%.

Есть ли цензура в современном российском кинематографе, как бороться с пиратством в интернете и что сделать для того, чтобы иностранные кинокомпании приезжали снимать в Россию? На эти и другие актуальные для российского кино темы поговорили министр культуры Владимир Мединский и глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров (программа "Диалог" от 24 июня 2019 года).