Андрей Шевченко может сменить Джампаоло в "Милане"

Руководство итальянского клуба "Милан" недовольно работой главного тренера "красно-черных" Марко Джампаоло, под руководством которого команда проиграла уже четыре матча на старте чемпионата Италии. В ближайшее время его может сменить Андрей Шевченко.

По информации Tuttomercatoweb, в "Милане" рассматривают кандидатуру наставника сборной Украины на пост главного тренера. Сообщается также, что Джампаоло дадут еще неделю на исправление ситуации.

Миланский клуб после шести туров занимает 12-е место в чемпионате Италии, набрав шесть очков. Андрей Шевченко провел за "Милан" 332 встречи, забив 175 голов. Ранее он заявлял, что хотел бы когда-нибудь потренировать "красно-черных".