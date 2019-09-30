Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта

Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск готов к эксплуатации. Первых пассажиров здесь примут в середине октября.

Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. Первых пассажиров терминал примет 15 октября, а сейчас все системы проходят тестовую проверку, сообщил председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

В понедельник он посетил терминал вместе с полномочным представителем президента РФ Юрием Трутневым, передает "Интерфакс".

Проект был реализован при участии японских инвесторов. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд руб.

Уже в 2020 году должно начаться строительство нового международного терминала. В настоящий момент заканчивается его проектирование. Стоимость проекта, по словам Басюка, в пределах 3-3,5 млрд рублей.