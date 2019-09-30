Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

Цены на молочную продукцию могут вырасти в ноябре на 10% в связи с запуском электронной ветеринарной сертификации, которая потребует значительных финансовых ресурсов.

Запуск электронной сертификации (намечен на 1 ноября) наряду с уже существующей маркировкой некоторых видов готовой молочной продукции приведет к тому, что будет действовать еще одна система контроля молочных продуктов, пишет газета "Известия".

"Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12%", — сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова, отмечая, что к введению обеих систем отрасль еще не готова.

Ассоциация компаний розничной торговли просит перенести запуск сертификации, так как такая продукция якобы не несет ветеринарных рисков.

Система электронной ветеринарной сертификации действует в России с июля прошлого года. О том, как она себя зарекомендовала и насколько безопасными стали мясные продукты, в интервью "России 24" рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.