Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

Председатель находкинского городского суда Николай Гаенко сообщил об аресте на два месяца шестерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море оказали вооруженное сопротивление и ранили трех российских пограничников.

Решение по мере пресечения еще четырем северокорейским рыбакам будет вынесено в ближайшее время.

Инцидент произошел 17 сентября в исключительной экономической зоне России — в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, передает РИА Новости. Экипаж одной из шхун при задержании оказал вооруженное сопротивление, в результате чего ранения получили пограничники, а один из нападавших рыбаков погиб.

По факту Дальневосточным управлением на транспорте СК расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).