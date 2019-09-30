У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

Австрийская народная партия отмечает уверенную победу на досрочных парламентских выборах.

Теперь у консерваторов фракционное большинство. А это значит, что их лидер – Себастьян Курц – сможет получить мандат на формирование правительства и вернуться на пост канцлера.

Как заявили в МВД страны, подсчет голосов продлится до четверга. Однако это вряд ли изменит итоги голосования. Партия во главе с Курцем набрала более 38 процентов. Второе место с огромным отрывом заняла Социал-демократическая партия. За нее — 21,5 процент.

Всего в парламент нового созыва войдут пять партий. Как заявил российский посол в Австрии, Москва готова плодотворно сотрудничать с будущим правительством республики. Ожидается, что переходное правительство уже во вторник подаст прошение об отставке. А Себастьян Курц начнет переговоры о формировании нового кабинета.

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто нас поддержал. Мы не ожидали такого результата. Для нас это исторический день. Такого разрыва между первым и вторым местом еще не было на выборах. Мы сделаем то, что обещали: мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте", — заявил Себастьян Курц.