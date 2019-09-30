Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с человеком, который написал на него жалобу из-за июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, написал глава Белого дома в Твиттере, он желает встретиться и с тем, кто передал осведомителю данные, ставшие основой для его рапорта.

Также американский президент призвал на самом высоком уровне допросить председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США из-за искажения содержания беседы Трампа с Зеленским, передает телеканал "Россия 24"

"Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставил ему эти данные, которые в значительной степени неверны <...>. Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!"

Телекомпания "Си-би-эс" сообщает, что сотрудник американской разведки, написавший на Трампа жалобу, беспокоится за свою безопасность и уже находится под федеральной защитой. Что касается самого президента, советники аппарата Белого дома намерены защищать его от импичмента. Предположительно, уже сегодня ему могут представить стратегию реагирования на эту угрозу.

Скандал разгорелся из-за телефонного разговора лидеров США и Украины, в ходе которого Трамп якобы пытался надавить на Зеленского и заставить его начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.