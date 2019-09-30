Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

Во Франции простятся с бывшим президентом Жаком Шираком. Как заявили в Елисейском дворце, на траурную церемонию в Париж прибудут лидеры 80 стран.

В их числе – российский президент Владимир Путин, с которым Жак Ширак поддерживал дружеские отношения. Свое участие подтвердили и глава Италии, президент Германии, премьер-министры Бельгии и Ливана, глава Еврокомиссии.

Церемония, которую возглавит нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, пройдет в соборе Сен-Сюльпис.

По всей стране объявлен день национального траура. Флаги на госучреждениях приспущены.

Жак Ширак скончался 26 сентября. Ему было 86 лет. Многие французы называют его лучшим президентом Пятой республики за всю историю страны.