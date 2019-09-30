В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

В Китае официально закрыли для гражданской авиации старейший в стране аэропорт Наньюань.

Теперь все рейсы из него перенаправлены в новую воздушную гавань Дасин. Его открытие состоялось в Пекине на прошлой неделе.

Дасин уже признали самым большим международным аэропортом в мире. Его площадь – примерно 25 футбольных полей. Построено здание в виде птицы феникс, которая в Китае считается символом счастья.

Пропускная способность – более 70 миллионов пассажиров в год. В ближайшие несколько лет ее планируют увеличить до ста миллионов. На строительство воздушной гавани власти Китая потратили свыше 60 миллиардов долларов.

"Объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт. У нашей страны есть стремление продвигаться вперед, покорять новые вершины. И вдохновляет нас на это наш народ. Именно он дает нам силы на достижение новых целей", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.