"Интерфаксу" 30 лет

Одному из крупнейших информационных агентств России сегодня 30 лет. Юбилей отмечает "Интерфакс".

Группа "Интерфакс" была создана как первое независимое информагентство. Свою деятельность она начала с продажи и сдачи в аренду факсов вместе с подпиской на новости. Так в агентстве придумали способ доставки информации, которым ранее никто не пользовался.

Сейчас компания — крупный игрок на медиарынке страны. Информационная группа включает в себя 36 компаний. В нее входят отраслевые, региональные и международные подразделения.