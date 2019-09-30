Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс. Подавать документы теперь можно через МФЦ. Освобождаются от налога пострадавшие в результате ЧС и терактов. Матпомощь студентам больше не будет облагаться налогом.

Документ за подписью президента появился на официальном портале правовой информации.

Теперь подавать документы и получать декларации теперь можно через многофункциональные центры. В единый налоговый платеж, помимо имущественных налогов, включили налог на доходы физических лиц. А значит, перечислять деньги можно будет одним платежным поручением.

С возврата налога сняли временные ограничения. Ранее возможность подать заявление сохранялась в течение трёх лет с момента уплаты.



Кроме того, закон освобождает от подоходного налога тех, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций, и тех, кто предоставлял пострадавшим жилье в аренду.

Студентам и аспирантам, которые получают материальную помощь в размере до четырех тысяч рублей, платить налог с этой суммы также не придется, сообщает телеканал "Россия 24".