Гол Юртайкина не спас "Сан-Хосе" от проигрыша "Вегасу"

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" в рамках подготовки к сезону Национальной хоккейной лиги принимали на своей площадке "Сан-Хосе Шаркс". Хозяева льда взяли верх над соперником со счетом 5:1.

Автором единственной шайбы гостей стал российский нападающий "акул" Данил Юртайкин. Она оказалась для 22-летнего россиянина первой в новом клубе.

В составе победителей отличились Уилльям Каррьер, Джимми Шульдт, Джонатан Маршессо, Марк Стоун и Рейли Смит.

Напомним, что "Сан-Хосе" подписал контракт с Юртайкиным в апреле 2019 года. В России он выступал за ярославский "Локомотив".