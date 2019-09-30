Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась сразу на 13 позиций. Теперь она занимает 56-е место в рейтинге WTA, набрав 1041 очко.

Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова. Она располагается на 38-й строчке с 1383 баллами. Далее идут Анастасия Павлюченкова (40-е место, 1330), Вероника Кудерметова (42-е, 1264) и Дарья Касаткина (45-е, 1220).

Лидером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии (6446 очков). Следом за ней расположились Каролина Плишкова из Чехии (6125) и украинка Элина Свитолина.