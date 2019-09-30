"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

Компании "Интерфакс" сегодня — 30 лет! Первое независимое информагенство за эти годы выросло в крупнейшую информационную группу. Она не просто продает новости — ведь сегодня этим никого не удивишь — а благодаря собственным технологическим проектам помогает развиваться бизнесу.

В мире, где не каждая новость способна прожить 30 секунд, "Интерфаксу" удалось стать компанией, которая уже 30 лет растет. С основателем и бессменным руководителем первого в стране частного информационного агентства мы беседуем в легендарном зале пресс-конференций. Михаил Комиссар по образованию инженер-энергетик, он говорит, что именно это обстоятельство научило подходить к журналистике с технико-экономической точки зрения. В 2019 году новостей на рынке не просто достаточно, их слишком много, и на продаже информации заработать сложно. Зато клиентам нужен проводник в переполненном данными мире, одним словом – аналитика.

"Мы создали первую в России систему терминалов ЭФИР — экономика, финансы и рынки. Это была первая наша система а-ля "Рейтер" и "Блумберг" и стали логично двигаться в этом направлении, создавая сложные решения на стыке IT и Big Data. На основании специальных алгоритмов, которые мы закладываем, на основании специальной аналитики эти продукты позволяют принимать решения. Сегодня это в области разного рода рисков", — говорит председатель совета директоров группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Риски – одно из ключевых понятий, с которыми работают две тысячи сотрудников группы "Интерфакс". Главная цель всех продуктов компании – не столько объяснить бизнесу, как заработать, сколько показать, как деньги не потерять. Например, сервис "Астра" позволяет в том числе минимизировать налоговые риски. Теоретически бизнесмен и сам может проанализировать интересный ему вопрос, но продукты "Интерфакса" делают это нажатием одной-двух кнопок.

"Собственно "СПАРК" – это система, которая анализирует риски по всем юридическим лицам в России. Это скан–система, которая делает то же самое, но с точки зрения их публичной репутации, где что-то может идти не так. Это система "Х-Комплайнс", которая смотрит, например, на санкции, кто может быть включен в санкции, кто может быть не включен. Какова механика санкций, ведь там специально все устроено сложно, чтобы виноваты были все", — рассказал руководитель службы финансово-экономической информации "Интерфакса" Юрий Погорелый.

Взрывной рост технологий сократил до секунд время передачи информации. При этом машина так и не смогла вытеснить человека. "Интерфакс" постоянно вкладывается в профессиональный рост своих сотрудников, ведь в их руках – репутация бренда.

"Но гаджет несет и какие-то риски. Одно дело, когда в быту мы что-то написали и Т9 там что-то такое смешное сделал, и то может быть неприятно, а когда это передается на ленту, а гаджет может заменить одно слово на похожее другое – не на откровенную ерунду, которую, конечно, заметит выпускающий редактор", — сказал главный редактор службы финансово-экономической информации "Интерфакса" Родион Ромов.

Как и в любой другой день, в этот юбилейный понедельник в редакции будет много свободных компьютеров. Журналисты "Интерфакса" вне зависимости от даты постоянно "в поле", добывают новости, на которые будут ссылаться коллеги по всему миру.