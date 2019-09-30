Кто следующий? Руководство "Спартака" выбирает между Карпиным и Тихоновым

Руководители московского "Спартака" рассматривают две кандидатуры на освободившийся пост главного тренера красно-белых после отставки Олега Кононова. Одним из вероятных претендентов на должность является нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Также у спартаковских боссов имеется вариант, при котором команду может возглавить еще один бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов, сообщает Чемпионат.Com. В настоящее время Тихонов не имеет тренерской практики. Ранее он возглавлял самарские "Крылья Советов", выведя клуб из ФНЛ в премьер-лигу. Но из-за неудачного старта "крылышек" в РПЛ он был уволен.

Напомним, что накануне "Спартак" потерпел поражение от "Оренбурга" в рамках 11-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Эта неудача стала для столичного клуба четвертой подряд. Олег Кононов сразу после поражения подал в отставку, которую руководство красно-белых приняло.

Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 года.