Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 сентября 201908:56

Кто следующий? Руководство "Спартака" выбирает между Карпиным и Тихоновым

fc-rostov.ru

Руководители московского "Спартака" рассматривают две кандидатуры на освободившийся пост главного тренера красно-белых после отставки Олега Кононова. Одним из вероятных претендентов на должность является нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Также у спартаковских боссов имеется вариант, при котором команду может возглавить еще один бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов, сообщает Чемпионат.Com. В настоящее время Тихонов не имеет тренерской практики. Ранее он возглавлял самарские "Крылья Советов", выведя клуб из ФНЛ в премьер-лигу. Но из-за неудачного старта "крылышек" в РПЛ он был уволен.

Напомним, что накануне "Спартак" потерпел поражение от "Оренбурга" в рамках 11-го тура чемпионата России со счетом 1:2. Эта неудача стала для столичного клуба четвертой подряд. Олег Кононов сразу после поражения подал в отставку, которую руководство красно-белых приняло.

Кононов возглавлял "Спартак" с ноября 2018 года.

Сейчас

07:43

"Интерфаксу" 30 лет

02:01

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

23:31

Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

21:29

Российский МИД пообещал симметрично ответить на отказ в акредитации Sputnik

20:14

Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины

19:35

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

19:35

Путин освободил студентов и аспирантов от налога

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с Жаком Шираком

2 часа назад
Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс

3 часа назад
"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

"Интерфакс" отмечает 30-летний юбилей

51 минута назад

Трансляции

10:00

Международный дискуссионный клуб "Валдай". Открытие
11:45

Прилет Владимира Путина в Париж
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

Трамп захотел встретиться с тем, кто написал на него жалобу

3 часа назад
Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции

4 часа назад
Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

Топ-10 регионов России, жители которых ведут здоровый образ жизни

4 часа назад
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта

Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта

5 часов назад
Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

Седьмые сутки на плавбазе "Петр Житников" тушат пожар

7 часов назад
У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

У Себастьяна Курца появился шанс вернуться на пост канцлера

3 часа назад
"ЧВК Вагнера" и убийство журналистов: репортаж Александра Рогаткина из ЦАР

"ЧВК Вагнера" и убийство журналистов: репортаж Александра Рогаткина из ЦАР

13 часов назад
Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

Северокорейские браконьеры, оказавшие сопротивление пограничникам, арестованы

4 часа назад
Анжелика Сидорова: не очень комфортно выступать без флага

Анжелика Сидорова: не очень комфортно выступать без флага

9 часов назад
Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

Мединский: в последнее время произошла глобальная чистка киноотрасли

6 часов назад
Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

Сергей Лазарев "рассекретил" свою дочь

11 часов назад
Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

Захаров сочинил мир, который останется с нами навсегда

12 часов назад
В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

В загрузчике большинства iPhone и iPad нашли неустранимую уязвимость

46 минут назад
Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

Facebook обяжут раскрывать содержимое зашифрованных чатов

1 час назад
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

1 час назад
Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

Теннисистка Кузнецова улучшила позиции в рейтинге WTA

2 часа назад
В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

В Китае открыли самый большой в мире международный аэропорт Дасин

2 часа назад
Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

Рост обменных заболеваний: россиянам необходимо сокращать потребление сахара

6 часов назад
Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

Даниил Квят: доволен гонкой в Сочи

7 часов назад
Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

Авиалесоохрана: все лесные пожары в России потушены

8 часов назад
На греческом острове Лесбос взбунтовались мигранты

На греческом острове Лесбос взбунтовались мигранты

10 часов назад
Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

Слово сдержал: Дима Билан еще раз извинился перед самарцами

10 часов назад
Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

Многовековая культура: Китай развивается, сохраняя стержень и душу

10 часов назад
Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

11 часов назад
Тунберг напомнила Киселёву пастушка, "общавшегося" с Христом

Тунберг напомнила Киселёву пастушка, "общавшегося" с Христом

12 часов назад
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

12 часов назад
Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

Опасность привычной еды: глицидиловые эфиры вызывают рак

12 часов назад
"Краснодар" переиграл "Арсенал" в матче РПЛ

"Краснодар" переиграл "Арсенал" в матче РПЛ

12 часов назад
Добрый и внимательный к людям: Ширак не был пижоном

Добрый и внимательный к людям: Ширак не был пижоном

13 часов назад
Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

13 часов назад
Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

Ляп за ляпом: Зеленский потерял дружбу Трампа, Меркель и Байдена

13 часов назад
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

13 часов назад
"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

"Цифровой прорыв": лучшие IT-специалисты и рекорд Гиннесcа

14 часов назад
"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

14 часов назад
Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

Батареи под напряжением: в многоэтажке отключили газ и электричество

14 часов назад
Льюис Хэмилтон: мы проделали невероятную работу в России

Льюис Хэмилтон: мы проделали невероятную работу в России

14 часов назад
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

15 часов назад
Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

Посетители магазина в Самаре устроили потасовку за акционный товар. Видео

16 часов назад
Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

Совещание с Путиным: Мутко блеснул английским, Орешкин рассказал о доходах

16 часов назад
Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

Хронический стресс меняет энергетический обмен организма

20 часов назад
Россияне смогут есть посуду

Россияне смогут есть посуду

21 час назад
Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

Погреб или место на парковке: что купить в Монако по цене двушки в Москве

22 часа назад
Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

Россиянам больше не нужен СНИЛС при устройстве на работу

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку