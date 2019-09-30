Ибрагимович забил 29-й гол в MLS, но не спас "Гэлакси" от поражения

В главной заокеанской футбольной лиге Северной Америки – MLS, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. В одном из них "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Ванкувер Уайткэпс". Встреча завершилась минимальным поражением клуба из Калифорнии – 3:4.

Автором одного из забитых голов стал шведский легионер "Гэлакси" Златан Ибрагимович. 37-летний швед отличился голом уже в 29-й раз в нынешнем сезоне. Это показатель позволяет ему занимать второе место в споре бомбардиров лиги, где он уступает лишь мексиканскому нападающему "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле. У того 31 забитый мяч.

По итогам 33 туров "Гэлакси" с 51 очком располагается на четвертой строчке MLS. Накануне калифорнийцы уже досрочно гарантировали себе место в 1/8 финала.