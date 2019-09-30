Теннис. Рублев начал турнир в Пекине с победы над Димитровым

В китайском Пекине стартовал теннисный турнир ATP China Open, в котором принимают участие российские теннисисты. Среди них успешным стартом на хард-кортах отметился Андрей Рублев, который в матче первого круга победил болгарина Григора Димитрова.

Рублев, являющийся третьей ракеткой России, одержал победу над представителем Болгарии по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу теннисиста из России. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.

В следующем круге Рублев оспорит путевку в четвертьфинал в противостоянии либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Их матч состоится позже.

В Пекине также выступает и Карен Хачанов. В первом круге он проведет свой матч с уругвайцем Пабло Куэвасом. Поединок состоится 30 сентября.