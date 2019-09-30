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30 сентября 201911:18 ГТРК "Оренбург"

В Оренбуржье общественники взялись за спасение летного училища, где учился Гагарин

ГТРК "Оренбург"

Эксперты Общероссийского народного фронта в Оренбургской области направили обращение в региональное правительство с предложением создать рабочую группу по восстановлению здания летного училища, в котором в 1955-1957 гг. обучался Юрий Гагарин. Три исторических здания на улице Советской, 1, в Оренбурге общей площадью почти 13 тыс. кв. м ветшают и продолжают разрушаться.

В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим военным авиационным училищем летчиков имени И. С. Полбина, куда в октябре 1955 г. был направлен на учебу Юрий Гагарин, информирует ГТРК "Оренбург".

В 90-х годах училище было расформировано, и часть нежилых помещений Государственное предприятие по реализации военного имущества продало в частную собственность. При наличии разных собственников часть здания оставалась полностью заброшенной. Пожар, случившийся в 2016 г., усугубил и без того плачевную ситуацию: рухнула крыша, и процесс разрушения здания пошел быстрее.

"Судьба этого исторического объекта долгое время вызывает вопросы у оренбуржцев. Люди обеспокоены сложившейся ситуацией. Сейчас здание законсервируют. Мы должны обеспечить не только его сохранность. Оно не может оставаться в запустении. Народный фронт организовал встречу с представителями областного имущественного фонда, инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, а также администрации Оренбурга и СМИ. Звучали предложения создать музей космонавтики и авиации, штаб-квартиру одной из структур Роскосмоса, жилые апартаменты. Считаем необходимым собрать рабочую группу и разработать концепцию, и уже под нее искать источники финансирования. Работа в этом направлении должна вестись с учетом мнения общественности", — сообщил модератор тематической площадки ОНФ "Культура" в Оренбургской области, ректор Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ростроповичей Борис Хавторин.

Летом 2019 г. активисты Народного фронта проводили опрос среди жителей Оренбургской области. Они интересовались, имена каких великих людей в первую очередь ассоциируются у жителей с Оренбуржьем. Самый популярный ответ — Юрий Гагарин.

"Это имя, которое знают во всем мире. Мы могли бы хорошо зарабатывать на этом, прокладывая туристические маршруты, выстраивая понятную для всех стратегию. Но, к сожалению, мы к своему наследию относимся неподобающе", — говорит активист ОНФ в Оренбургской области Владимир Данильчук.

В ближайшее время оренбургские эксперты ОНФ планируют провести круглый стол, на котором будет сформирован более полный перечень вариантов дальнейшего использования здания культурного наследия.

Текст: ГТРК "Оренбург"

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