Злоумышленники с автоматом избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Вооруженные автоматом мужчины ворвались в круглосуточный ресторан на северо-западе Москвы, избили посетителя и устроили небольшой погром, после чего скрылись на машине, сообщили в столичном управлении МВД.

Инцидент произошел около семи часов утра 30 сентября в доме 55 по улице Свободы, где расположено специализирующееся на азербайджанской кухне заведение "Мерси Баку". Злоумышленники, как утверждают очевидцы, с порога направились к одному из мужчин и принялись избивать его, угрожая автоматом Калашникова. Стрелять они не стали, но побили посуду на столах.

С места мстители скрылись на машине. Выйти на их след пока не удалось. О причинах произошедшего ничего не сообщается, как и о состоянии пострадавшего.